01H 25 MIN Más de uno Zaragoza 09/01/2026

Más de uno Zaragoza 09/01/2026









En el programa del viernes hemos hablado de la siniestralidad vial en 2025, en el que 46 personas fallecieron en las carreteras aragonesas. Aunque se trata del mejor dato de los últimos años, desde la asociación Stop Accidentes, su delegado en Aragón, Miguel Angel Bernal, ha subrayado la necesidad de incorporar medidas de concienciación para seguir rebajando esas cifras. También hemos conocido el proyecto presentado por la Universidad de Zaragoza para crear un centro para que los pacientes oncológicos disfruten de un entorno de colaboración y bienestar basado en la práctica del deporte.

También hablamos con los vecinos de la calle Castillo de Loarre, que reclaman una reforma para solucionar los problemas que sufren con la acumulación de aguas fecales por la falta de conexión de varios edificios a la red de vertidos. Además, repasamos la actualidad del deporte, marcada por el complicado desplazamiento del Real Zaragoza al campo del líder de Segunda, el Racing de Santander. Además, nos visitan la directora Beatriz Jaén y los actores David Castillo y Esperanza Elipe, que protagonizan hasta el domingo en el Teatro Principal la obra 'Mihura, el último Comediógrafo'. Y César Gómez saca de su baúl de chismes sonoros referencias al frío y la nieve en televisión.