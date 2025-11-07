01H 24 MIN Más de uno Zaragoza 07/11/2025

Hablamos con la asociación Stop Ruidos, que junto a 14 asociaciones vecinales ha solicitado al Ayuntamiento de Zaragoza una reunión para hablar del Mapa del Ruido y del Plan de Acción que acompaña a este documento. También nos acercamos al Centro de Historias de Zaragoza, donde se ha inaugurado la exposición que conmemora los 175 años de historia de la Policía Local. Y nos hacemos eco de la jornada científica que organiza la Asociación Aragonesa de Retina para abordar los avances en el tratamiento de enfermedades visuales.

Repasamos la actualidad del deporte con Fran Castarlenas, que destaca el enfrentamiento del Real Zaragoza el próximo domingo contra el Granada, otro de los equipos que acompaña a los blanquillos en los puestos de descenso. Además, nos acompaña Víctor Jiménez, director de la compañía LaMov, que actúa este fin de semana en el Teatro Principal. También nos visita Yolanda Blanco, que esta este fin de semana en el Teatro del Mercado con 'Blanco y en Botella'. Y César Gómez saca de su Baúl de Chismes Sonoros recuerdos de series históricas de la televisión, como Falcon Crest o Dinastía.