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07/04/2026

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Más de uno Zaragoza 07/04/2026

En el programa del martes hemos hablado de la presentación del Festival Zaragoza Florece, que celebrará su sexta edición del 21 al 21 de mayo en el Parque Grande José Antonio Labordeta. Con motivo del Día Mundial de la Salud, preguntamos al Foro Aragonés del Paciente si se está produciendo un deterioro del sistema sanitario que compromete la salud de los ciudadanos. Hablamos de la recogida de firmas para pedir la declaración de Arboleda de Interés Social para los Pinares de Venecia, que en apenas de dos días ya han obtenido cerca de 1500 apoyos.

Con la directora general adjunta de Feria de Zaragoza, Ana Hernández, hemos conocido los detalles de la próxima edición de SMOPYC, que se celebrará del 15 al 18 de abril en Feria de Zaragoza. Y en el Cara a Cara de esta semana, Lola Ranera (PSOE) y Félix Brocate (PP) han debatido sobre el futuro del Parque de Atracciones y la situación de los centros deportivos Palafox, Tenerías y Alberto Maestro por el final de la concesión y la presentación de un ERTE que afecta a una plantilla de medio centenar de trabajadores.

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