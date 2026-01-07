01H 24 MIN Más de uno Zaragoza 07/01/2026

01H 24 MIN Más de uno Zaragoza 07/01/2026









Hablamos con delegado de la AEMET en Aragón, Arcadio Blasco, de las bajas temperaturas. El responsable de esta agencia ha señalado que en las temperaturas se mantendrán en valores similares hasta el próximo domingo, con una entrada de viento fuerte a partir del viernes que hará más desapacible el ambiente. También hablamos de la labor de Cruz Roja con las personas sin hogar que duermen en la calle con temperaturas que rozan los cero grados.

También nos acercamos a los centros de salud y a las urgencias hospitalarias, donde la presión asistencial continúa siendo elevada. Y preguntamos por el sistema VERIFACTU para la tramitación de facturas controladas por la Agencia Tributaria para evitar el fraude, después de que Hacienda diera marcha atrás y demorara un año su implantación ante las quejas de autónomos que han realizado una considerable inversión para tenerlo en marcha a comienzos de 2026. También hablamos de las obras de la Avenida de Valencia y las de Plaza San Miguel; nos apuntamos al gimnasio después de Navidad y nos vamos de rebajas al pequeño comercio.