01H 24 MIN Más de uno Zaragoza 06/11/2025

Más de uno Zaragoza 06/11/2025 Programa completo









En el programa del jueves hemos hablado del Proyecto Huella, una iniciativa de MovEnRed para la prevención del suicidio. El proyecto muestra, en la Plaza Aragón, 120 zapatos que representan las 120 personas que se suicidaron el año pasado en Aragón. Además, hablamos de la posible subida del décimo de la Lotería de Navidad para el próximo año y del 30 aniversario de la empresa aragonesa Arquisocial, que trabaja en la prestación de servicios sociales.

Con el Colegio de Administradores de Fincas de Aragón hemos hablado del riesgo de incendio de las chimeneas. Nuestra nutricionista, Laura Reviejo, ha dedicado el espacio de nutrición a hablar de la canela. Con José Miguel Martínez Urtasun hemos repasado lo fundamental de la actualidad gastronómica, centrada esta semana en el inicio del Concurso de Tapas, la Liga de la Tortilla y la Ruta del Cocido. Y en Zaragoza Conciertos hemos tenido en directo la música del grupo The Hermetics.