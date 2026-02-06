06/02/2026 Más de uno Zaragoza 06/02/2026

01H 01 MIN Más de uno Zaragoza 06/02/2026 Programa completo









Hablamos de los graves incidentes de ayer en el Centro de Menores de Juslibol, donde un grupo de internos se amotinó, enfrentándose al personal de seguridad y a la Policía Nacional con el resultado de una veintena de heridos de diversa consideración. El sindicato CSIF ha denunciado las condiciones de trabajo y la falta de recursos en este centro de menores.

Repasamos la agenda deportiva del fin de semana con Fran Castarlenas, recibimos a Ramón Fontseré y Rafa Blanca, protagonistas de El Retablo de las Maravillas, de Els Joglars, que cierra este fin de semana su paso por Zaragoza en el Teatro Principal. También hablamos con el equipo de ciencia de El Hormiguero, que participa hoy en el II Congreso Steam que se celebra en Zaragoza, y con Jordi Moltó, guionista del mismo programa de Antena 3, que actúa en el Centro Cultural Teodoro Sánchez Punter dentro del festival Zaragoza Comedy.