Más de uno Zaragoza 05/11/2025

En el programa del miércoles hemos hablado de nuevos datos sobre la mujer asesinada ayer en San José. Hemos escuchado a la alcaldesa de Zaragoza tras el minuto de silencio que se he llevado a cabo a las puertas del Ayuntamiento refiriéndose al acuerdo entre Consistorio y Delegación del Gobierno para que Zaragoza se adhiera al Sistema VioGén. Hablamos del sistema de semáforos inteligentes que impulsa el CIRCE en Zaragoza con uno de sus creadores, Jorge Joven. Este sistema servirá para detectar a los peatones al aproximarse a cruces semafóricos activando el cambio de ciclo y evitando que los conductores tengan que estar detenidos en un semáforo cuando no hay peatones cerca del cruce.

Nos visita Paula Román, una ingeniera aragonesa cuya historia profesional está incluida en el libro 'Persiguiendo Sueños' que se presenta esta tarde en Zaragoza, y que recoge las historias de 19 ingenieras de toda España para fomentar la profesión entre las mujeres. Además, hablamos con las familias del colegio Tenerías, que hoy se concentran para protestar por el abandono del Parque Bruil; no sólo se quejan de la situación de las personas sin hogar, también denuncian el mal estado de las zonas de verdes, los juegos infantiles y el arbolado. Nos acercamos a La Azucarera, donde se ha presentado el Encuentro Lego, que tendrá lugar este fin de semana; y con la Chica del Zapato Naranja hemos repasado asuntos de interés sobre sociedad y accesibilidad.