05/03/2026 Más de uno Zaragoza 05/03/2026

01H 24 MIN Más de uno Zaragoza 05/03/2026 Programa completo compartir Más de uno Zaragoza 05/03/2026 Código copiado









Comenzamos el programa hablando de la cancelación de la Cincomarzada, suspendida por las previsiones meteorológicas que anuncian lluvia durante buena parte de la jornada. Hablamos del posible aplazamiento a una fecha cercana con el secretario de la Federación de Barrios, Raúl Gascón; preguntamos a los feriantes qué supone para ellos esta cancelación y buscamos a los peñistas, que han trasladado la fiesta a sus locales.

Conocemos los datos sobre denuncias por agresiones a sanitarios recogidas por la Policía Nacional, unos datos que analizamos con la responsable de Sanidad de CSIF, Jesica Fessenden. Y desde CC.OO. su portavoz de Educación, Alfonso Alegre, detalla las deficiencias detectadas en varios colegios zaragozanos que han sido denunciadas en la Inspección de Trabajo. Además, hemos recibido a Leonor Bruna, premio Simón de Honor en la próxima entrega de los galardones del cine aragonés, y a Eduardo Pérez, director del Festival Retina, con el que hemos repasado las proyecciones programadas en la recta final de este festival en el que se proyectan películas con música en directo.