05/02/2026 Más de uno Zaragoza 05/02/2026

Hablamos del aumento de robos en vehículos para llevarse la baliza V16. Los talleres dedicados a la reparación y sustitución de lunas han detectado un espectacular incremento de vehículos que llegan a sus instalaciones por este motivo. En el tiempo del Colegio de Administradores de Fincas, Beatriz González Bosque ha respondido algunas de las dudas de los oyentes sobre comunidades de propietarios.

También hemos contado que distintos colectivos están recogiendo firmas para pedir que el edificio de Correos de Anselmo Clavé no sea demolido. Con nuestra nutricionista, Laura Reviejo, hemos hablado de la importancia del triptófano y de los alimentos en los que se encuentra este aminoácido. Y hemos recordado a Carmelo Artiaga presidente de la Academia de la Jota, fallecido la semana pasada.