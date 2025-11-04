Más de uno Zaragoza 04/11/2025

01H 24 MIN

En el programa del martes hemos hablado con la Asociación de Mujeres Supervivientes de Violencia de Género 'somos más' sobre el asesinado de una mujer de 49 años a manos de su pareja, quien la ha apuñalado sobre las 8,15 de esta mañana. También hablamos de la avispa asiática, tras la aparición del primer nido de esta especie invasora en Zaragoza hace varias semanas y la muerte de tres personas en Galicia por su picadura.

Nos acercamos a la presentación del XXX Concurso de Tapas de Zaragoza, que cuenta con 153 establecimientos participantes en toda la provincia y recibimos en el Cara a Cara de esta semana a Alfonso Gómez Gámez (PSOE) y Félix Brocate (PP) para hablar del cierre de las seis zonas jóvenes y de la situación de las personas sin hogar que continúan viviendo en el Parque Bruil.