04/02/2026 Más de uno Zaragoza 04/02/2026

En el Día Mundial Contra el Cáncer, hablamos con una joven colombiana en situación irregular que está luchando contra un cáncer de mama. Hablamos del convenio marco que han firmado Ayuntamiento y Colegio de Farmacéuticos para la detección de casos de vulnerabilidad. Y conocemos la labor de Cáritas Fogaral en la zona de Zamoray-Pignatelli para atender a mujeres dedicadas a la prostitución.

Conocemos la oferta de cursos para la Universidad Popular, que abre hoy el período de inscripciones y que ofrece formación en ámbitos como la Inteligencia Artificial. Además, nos acercamos al Teatro del Mercado, donde este fin de semana tendrá lugar una nueva edición de Espacio Reto, un encuentro para la creación de espectáculos relacionados con el circo. El Colaborador Galáctico, David Vicente, nos habla sobre la percepción del movimiento del cielo, aunque somos nosotros los que nos movemos; y la chica del Zapato Naranja cuenta su experiencia tratando de cargar su silla de ruedas eléctrica en un restaurante y las posteriores reacciones de personas anónimas en redes sociales.