Más de uno Zaragoza 03/12/2025

En el programa del miércoles hemos acudido al Parque Bruil, donde el Ayuntamiento de Zaragoza ha puesto en marcha un dispositivo para la limpieza de este espacio y el realojo en el Albergue municipal de las personas sin hogar acampadas desde hace meses. Hemos escuchado al consejero Angel Lorén explicar qué trabajos se van a realizar en las tres zonas delimitadas en el parque y hemos recogido el parecer de los vecinos, satisfechos por recuperar su parque y porque el Ayuntamiento haya dado solución a las personas sin hogar que estaban durmiendo allí. Además, el hermano mayor de la Hermandad del Refugio, Santiago Sánchez, nos ha hablado de las 25 plazas que ponen a disposición del consistorio para estos alojamientos.

En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad hemos hablado con el movimiento asociativo Plena Inclusión, que pone este año el acento en el papel de las familias y en las necesidades de las personas con discapacidad cognitiva. Además, la Chica del Zapato Naranja, Marta García, ha compartido con los oyentes cómo es el día a día de una persona con discapacidad. También nos ha acompañado el director del Festival de Cine de Zaragoza, José Luis Anchelergues, con quien hemos repasado la historia de esta cita que el pasado fin de semana clausuró su edición número 30, a la que se presentaron más de 1600 trabajos procedentes de 53 países.