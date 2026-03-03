ondacero.es
Más de uno Zaragoza

03/03/2026

Más de uno Zaragoza Row
  • 01H 24 MIN

Programa completo

En el programa del lunes hablamos de la despedida de Julio Calvo en el Ayuntamiento de Zaragoza. El, hasta ahora, portavoz de VOX renuncia a su acta de concejal para jubilarse y abandona también la disciplina de VOX por discrepancias con la dirección nacional del partido.

Con el economista Luis Ignacio Fernández Irigoyen hemos analizado las consecuencias económicas que puede tener el conflicto en Oriente Medio. Y preguntamos cuál es el interés que tiene el edificio de Correos después de que la Dirección General de Patrimonio haya determinado que el Gobierno de Aragón debe asumir la protección de este edificio. Y en el Cara a Cara de esta semana, Elena Tomás (ZEC) y Marian Orós (PP) han debatido sobre feminismo, de cara al 8M, entre otros asuntos.

