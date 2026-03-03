03/03/2026 Más de uno Zaragoza 03/03/2026

01H 24 MIN Más de uno Zaragoza 03/03/2026 Programa completo compartir Más de uno Zaragoza 03/03/2026 Código copiado









En el programa del lunes hablamos de la despedida de Julio Calvo en el Ayuntamiento de Zaragoza. El, hasta ahora, portavoz de VOX renuncia a su acta de concejal para jubilarse y abandona también la disciplina de VOX por discrepancias con la dirección nacional del partido.

Con el economista Luis Ignacio Fernández Irigoyen hemos analizado las consecuencias económicas que puede tener el conflicto en Oriente Medio. Y preguntamos cuál es el interés que tiene el edificio de Correos después de que la Dirección General de Patrimonio haya determinado que el Gobierno de Aragón debe asumir la protección de este edificio. Y en el Cara a Cara de esta semana, Elena Tomás (ZEC) y Marian Orós (PP) han debatido sobre feminismo, de cara al 8M, entre otros asuntos.