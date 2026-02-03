03/02/2026 Más de uno Zaragoza 03/02/2026

Más de uno Zaragoza 03/02/2026









En el programa del lunes hemos hablado de las medidas del Ayuntamiento para modificar el PGOU y agilizar el desarrollo de suelos para vivienda pública en los barrios rurales. También hemos conocido el balance del programa piloto que se lleva a cabo en Zamoray Pignatelli para la atención a personas con alta vulnerabilidad por parte de entidades sociales como Cáritas-Fogaral o la Fundación Federico Ozanam. Y hablamos de cómo incide el clima en las vidas de los zaragozanos a través de una exposición que se ha inaugurado en la Universidad de Zaragoza.

Sobre el caos ferroviario, hemos hablado con el presidente de la Unión de Consumidores de Aragón, José Angel Oliván, quien ha dado su punto de vista sobre la decisión de los operadores de alta velocidad de no indemnizar a los pasajeros en caso de retraso. También hemos abordado la medida de La Liga contra la piratería premiando con 50 euros a quienes denuncien a bares donde se vea emitan partidos de fútbol sin pagar las tarifas para estos establecimientos. Y con Fran Castarlenas hemos tenido la última hora de los fichajes del mercado de invierno, que cerró anoche con tres nuevas incorporaciones en el Real Zaragoza. Y en el Cara a Cara hemos recibido a Angel Lorén (PP) y Elena Tomás (ZEC) para hablar de la noria, que finalmente tendrá que desmontarse sin que se haya puesto en funcionamiento, las enmiendas a los presupuestos y las consecuencias de los problemas ferroviarios en la economía local.