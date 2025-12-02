01H 24 MIN Más de uno Zaragoza 02/12/2025

En Más de uno Zaragoza nos hemos acercado a uno de los establecimientos ganadores del Concurso de Tapas de Zaragoza. Hablamos del brote de fiebre porcina con el epidemiólogo Nacho de Blas, quien ha comentado que las medidas adoptadas por la Administración están siendo las adecuadas, aunque tardará en ser erradicado. Y nos acercamos hasta la Plaza San Miguel, donde vecinos y comerciantes lamentan que las obras se han llevado por delante siete árboles que no se van a replantar en otras zonas de la Ciudad.

Hablamos también de los precios del pescado de cara a las próximas navidades. Y en el Cara a Cara, el portavoz del PP en el Ayuntamiento, Angel Lorén, y la portavoz socialista, Lola Ranera, han debatido sobre el sinhogarismo y la apertura de 40 nuevas plazas del albergue. Mientras la portavoz socialista considera que el PP no está haciendo suficiente para evitar que 266 personas, según el último censo de Cruz Roja, duerman en la calle cada noche, Angel Lorén ha recordado que su partido ha protagonizado el mayor aumento presupuestario en acción social que ha tenido el Ayuntamiento de Zaragoza.