Más de uno Zaragoza 02/07/2026

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02/07/2026

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En el programa del jueves, hemos hablado con la directora de turismo de la Comarca de Monegros, Natalia Aroza, para conocer el patrimonio natural que está ardiendo en el incendio de la Sierra de Alcubierre. Hablamos también de los ajustes de verano en las frecuencias del bus urbano, que ha criticado la Federación de Barrios. Y con la socia directora de Montaner Aragón, Virginia Cardona, analizamos el panorama laboral de Aragón.

La vicepresidenta tercera del Colegio de Administradores de Fincas de Aragón, Margarita Rigo, ha repasado algunas cuestiones relevantes en verano para las comunidades de propietarios. Y recibimos a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, con quien hemos hablado de la posibilidad de que en el Pilar no haya festejos taurinos, tras anular el Tribunal de Contratos Públicos la licitación del Coso de la Misericordia, de las obras en la Ciudad y la huelga de la limpieza convocada a partir del 7 de octubre, entre otros asuntos.

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