Más de uno Zaragoza

02/03/2026

  • 01H 25 MIN

Programa completo

Hablamos de la situación del Real Zaragoza con Fran Castarlenas y el presidente de la Federación de Peñas, José Manuel Fábregas, tras una nueva derrota que deja al equipo en desahuciado deportivamente y provoca las salidas del entrenador, Rubén Sellés, y el director deportivo, Chema Indias.

Conocemos un informe de Ebrópolis sobre los retos estratégicos para mejorar el desarrollo de los municipios del área metropolitana de Zaragoza. Y hablamos de la situación de la vivienda con el director del grado de Arquitectura de la USJ, Antonio Estepa. Además, Gonzalo Aguado, en el tiempo de Historex, nos trae un nuevo episodio histórico de Zaragoza para hablar del corazón del Principe Baltasar Carlos, que falleció en Zaragoza en 1626. Hablamos de Educación en el tiempo de Club Cámara y repasamos la actualidad municipal en el encuentro mensual con la alcaldesa, Natalia Chueca.

  • Más de Uno Zaragoza

