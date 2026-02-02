02/02/2026 Más de uno Zaragoza 02/02/2026

01H 09 MIN Más de uno Zaragoza 02/02/2026 Programa completo









Hablamos del fallecimiento del actor zaragozano Fernando Esteso a los 80 años. Le recordamos con Corita Viamonte, Starkytch Pinchadiscos y el promotor Luis Pardos. También nos acercamos al II Congreso de Educación STEAM, que se celebra esta semana.

Con Fran Castarlenas hemos repasado los resultados de Real Zaragoza y Casademont masculino y femenino en un duro fin de semana en el que los tres equipos han sucumbido ante sus rivales. En el tiempo de Club Cámara hemos hablado con la empresa Más Prevención, y hemos recibido a la alcaldesa, Natalia Chueca, para hablar de la campaña electoral, de los presupuestos municipales y del tranvía, entre otros asuntos.