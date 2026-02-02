ondacero.es
Más de uno Zaragoza

02/02/2026

Más de uno Zaragoza 02/02/2026

Más de uno Zaragoza Row
  • 01H 09 MIN

Más de uno Zaragoza 02/02/2026

Programa completo

compartir
Más de uno Zaragoza 02/02/2026

Hablamos del fallecimiento del actor zaragozano Fernando Esteso a los 80 años. Le recordamos con Corita Viamonte, Starkytch Pinchadiscos y el promotor Luis Pardos. También nos acercamos al II Congreso de Educación STEAM, que se celebra esta semana.

Con Fran Castarlenas hemos repasado los resultados de Real Zaragoza y Casademont masculino y femenino en un duro fin de semana en el que los tres equipos han sucumbido ante sus rivales. En el tiempo de Club Cámara hemos hablado con la empresa Más Prevención, y hemos recibido a la alcaldesa, Natalia Chueca, para hablar de la campaña electoral, de los presupuestos municipales y del tranvía, entre otros asuntos.

Temas

  • Más de Uno Zaragoza

Te puede gustar

Informativos Zaragoza Row

Informativos Zaragoza

Pasión en Zaragoza

Pasión en Zaragoza

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer