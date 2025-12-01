01H 25 MIN Más de uno Zaragoza 01/12/2025

Programa especial desde la final del XXX Concurso de Tapas de Zaragoza y Provincia en el restaurante Aura. Durante el programa hemos hablado del éxito de esta edición con el secretario de la Asociación de Cafés y Bares, Jesús Laboreo, con la presidenta del jurado, compuesto por cinco cocineros aragoneses con estrella Michelín, María José Meda, con uno de los cocineros participantes y con la maestra de ceremonias de la final, Ana Lasierra.

Además, de la actualidad del día hemos hablado del primer vuelo en pruebas del proyecto U-SAVE para trasladar material en situaciones de urgencia por la capital; y hemos conocido la técnica de bioingeniería que se va a aplicar en las obras del Huerva para sustituir el hormigón por materiales naturales en las laderas del río. Desde la Comisión de Sanidad de la Federación de Barrios han planteado sus dudas sobre la ampliación del horario de Atención Continuada en los cuatro centros sanitarios donde se atienden las urgencias médicas a partir de las tres de la tarde. Además, en el tiempo de Club Cámara hemos hablado de Inteligencia Artificial aplicada al marketing.