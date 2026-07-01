01/07/2026 Más de uno Zaragoza 01/07/2026

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En el programa del miércoles hemos recibido al profesor del colegio Juan de Lanuza Cristian Ruíz, que ha sido galardonado con uno de los premios Docentes Referentes de la Fundación Ibercaja. También hablamos con el padre del joven de 17 años que recibió una bruta paliza en las fiestas de Arcosur por parte de una docena de agresores.

Con el psicólogo Rafael Santandreu hablamos de su nuevo libro 'Dormir cuando no puedes dormir', en el que da consejos para superar el insomnio. Además, la Chica del Zapato Naranja, Marta García, ha repasado algunas recomendaciones básicas para que personas con discapacidad disfruten de sus vacaciones sin sorpresas. Y cerramos el programa en Leciñena, una de las localidades afectadas por el incendio en la Sierra de Alcubierre.