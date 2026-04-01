01/04/2026 Más de uno Zaragoza 01/04/2026

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Con Lourdes Funes. Hablamos de las fuertes rachas de viento y sus efectos en Zaragoza, de los coches eléctricos en la Operación Salida, de porqué se va la cobertura en determinadas poblaciones. Con la Fundación CAI celebramos los 30 años de la Tertulia Perdiguer y David Castillejo nos ha condado su reto 42 maratones por Nepal.

En el tramo regional, con Juan Saura y Marga Gabarre nos adentramos en la celebración de la Semana Santa en diferentes puntos de Aragón. Nos acercamos a la comarca de Gúdar Javalambre para hablar de turismo sostenible y con Marta García “La chica del zapato naranja” hablamos de accesibilidad. La nota gastronómica llega con las jornadas Bendita Mesa de Bodega San Valero y conocemos los secretos del podcast “Pasión en Zaragoza”.