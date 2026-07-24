24/07/2026 Más de uno Aragón 24/07/2026

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Con Lourdes Funes y Guillermo Muñiz. Hablamos de la decisión de los trabajadores del Parque de Atracciones de prorrogar el ERTE hasta septiembre, del primer llamamiento a los profesores interinos para cubrir 4.300 plazas y de las sanciones que contempla la nueva ordenanza municipal y que considera infracción leve pernoctar en las calles o parques. Nos acercamos a una residencia para celebrar el Día de los Abuelos y les contamos si los paraguas protegen o no frente a los rayos de sol.

En el tramo regional preguntamos por los radares que más multas registran en Aragón, Patricia Laliena nos lleva hasta Graus para asistir a la edición 35 de la Fiesta de la Longaniza y Carolina Benavent nos invita a “Cocinar para convivir”. Tenemos una amplia agenda y César Gómez abre su baúl de los chismes sonoros para hablarnos de licores añejos.