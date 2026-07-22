22/07/2026 Más de uno Aragón 22/07/2026

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Con Lourdes Funes y Guillermo Muñiz. Hablamos del dispositivo y de las actividades organizadas en Zaragoza de cara al eclipse del 12 de agosto con la alcaldesa Natalia Chueca. Nos acercamos a la plaza de toros de la Misericordia para conocer las novedades refrentes a la licitación de la Feria del Pilar y preguntamos por los detalles y en qué consiste la Ordenanza del Gobierno del Dato. En nuestro paseo ciudadanos nos acercamos a Movera para hablar de la protección de su huerta.

En el tramo regional nos hacemos eco del Día del Cerebro y de la importancia de la gestión de las redes sociales y pantallas en menores y adultos. Carolina Benavent nos habla de patrimonio de la mano del curso de patrimonio minero y Patricia Laliena nos lleva a Biscarrués, donde han colocado la campana de la iglesia después de someterla a una restauración. David Vicente nos habla de las zonas más cálidas del espacio y Jesús Pérez Teira nos propone ir al cine a ver La Odisea.