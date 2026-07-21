21/07/2026 Más de uno Aragón 21/07/2026

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Con Lourdes Funes y Guillermo Muñiz. Comenzamos hablando del incremento del precio del combustible tras la eliminación de la medida que reducía el IVA al 10%. Nos acercamos al nuevo Centro de Distribución de Amazon en Zaragoza y nos hacemos eco de dos anteproyectos que han sido aprobados por el Consejo de Ministros: la Ley del Tabaco y la Ley del Medicamento y Productos Farmacéuticos. Celebramos el Día Mundial del Perro y nos acercamos al Tubo de Zaragoza, propuesto para ser Bien de Interés Turístico de Aragón.

En el tramo regional preguntamos por los usos de las piscinas como refugios climáticos en las olas de calor y miramos al turismo. Por un lado, conociendo la campaña “Verano 2026” del Plan Turismo Seguro de Policía Nacional y Patricia Laliena nos trae todas las propuestas turísticas del Valle de Tena, mientras que Carolina Benavent nos acerca el hackathon rural “Hackea tu pueblo”. Terminamos con cine, con el Festival de Comedia Paco Martínez Soria en Tarazona.