Más de Uno Zaragoza Matinal 9/12/2025









En el informativo local de las 8:20 horas, balance en cifras del puente con datos turísticas y de participación en las actividades navideñas. Además, detalles de las reivindicaciones de los médicos en el arranque de la huelga convocada esta semana, nuevos mamógrafos para el cribado de cáncer, el inicio de la reforma de calle Utrillas o sucesos del fin de semana. Además, juzgan a un grupo de jóvenes por vejar y violar a una chica e información deportiva. Con Chema Catalán y Fran Castarlenas.

Mucha animación y muchos visitantes este puente en Zaragoza. En varios momentos, ha sido necesario cortar el puente de Piedra y accesos a Plaza del Pilar, por la que han pasado más de 940.000 personas. En concreto, 100.000 visitaron el Belén, más de 5.000 patinaron sobre hielo y más de 3.600 usaron el tobogán.

Además, empieza la huelga sanitaria de los sindicatos médicos. Desde hoy y hasta el viernes se prevén retrasos en la asistencia ordinaria, aunque los servicios mínimos del Salud garantizan la asistencia urgente e indemorable. CEMS y FASAMET protestan contra el Estatuto Marco del Ministerio, pero también a nivel autonómico. Exigen acabar con los recortes de paga extra o mejorar el precio de la hora de guardia.