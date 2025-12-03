09:57 MIN Más de uno Zaragoza Matinal 3/12/2025

En el informativo local de las 8:20 horas, actuaciones en el Barranco de la Muerte para mejorar la seguridad tras el fin de obras del canal perimetral de Parque Venecia. El PSOE pide crear una mesa contra el sinhogarismo, y VOX, una farmacia en Arcosur. La CHE sigue estudiando soluciones a los desbordamientos del Huerva, la huelga en el IES Martina Bescós de Cuarte y deportes, entre otros. Con Chema Catalán y Fran Castarlenas.

Ya han terminado las obras del canal perimetral construido para proteger al colegio María Zambrano y otros puntos de Parque Venecia en episodios de fuertes tormentas. Para mejorar la seguridad del barranco de la muerte, el Ayuntamiento licitará próximamente el tanque de tormentas que se construirá en la zona del campo de fútbol del cementerio de Torrero.

Además, en el hospital Miguel Servet se hacen cada año entre 15 y 20 trasplantes de médula. Hasta un 60% de los pacientes desarrolla algún grado de EICR crónica, una complicación que aparece cuando el cuerpo del receptor no se adapta a las células madre del donante. Hoy un equipo clínico multidisciplinar del Servet creado en febrero analizará medidas para mejorar la atención a estos pacientes.