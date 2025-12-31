Más de Uno Zaragoza Matinal 31/12/2025

09:32 MIN

En el informativo local de las 8:20 horas, tardeo, uvas y cotillón del Ayuntamiento en la Plaza del Pilar para despedir 2025. El Real Zaragoza transfiere 10 millones a la sociedad Nueva Romareda y Azcón analiza la postura de VOX en el Ayuntamiento. Para el PSOE el presupuesto de Chueca puede derivar en un “caos financiero”. Además, suben un poco los precios del transporte público a partir de mañana, detalles de la San Silvestre, sucesos y deportes. Con Chema Catalán y Fran Castarlenas.

Apurando los plazos, el Real Zaragoza confirmó ayer el pago de los 10 millones de euros que tenía que aportar este año a la sociedad Nueva Romareda. No habrá, por tanto, contratiempos en la financiación del nuevo campo de fútbol ni cambios en la sociedad. Había dudas, pero finalmente el club ha pagado.

Para que el nuevo estadio siga dando pasos adelante es necesario además que el gobierno municipal logre aprobar en pleno el presupuesto de 2026. Aunque VOX los apoyó los dos ejercicios anteriores y se han tenido en cuenta sus propuestas, no participaron en la presentación y no votarán a favor. Una postura criticada ayer por el presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón.