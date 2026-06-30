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Más de uno Zaragoza Matinal 30/06/2026

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Más de uno Zaragoza Matinal 30/06/2026

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Más de uno Zaragoza Matinal 30/06/2026

En el informativo local de las 8:20 horas, convocatoria extraordinaria de la PAU, reducen los servicios de bus y tranvía, Valdespartera reclama mantener la línea 56 sin suprimir paradas, afección de la huelga ferroviaria, los trabajadores de FCC irán a la huelga en Pilares, las obras de Harinera de Casetas o deportes, entre otros. Con Chema Catalán y Luis Puyuelo.

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