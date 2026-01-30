30/01/2026

09:52 MIN Más de Uno Zaragoza Matinal 30/01/2026 Informativo matinal Zaragoza









En el informativo local de las 8:20 horas, aumenta la demanda de alquileres en Zaragoza por el aumento de la población, aunque cae paralelamente la oferta de pisos. Además, las cifras de participación de los actos de San Valero, de los retrasos en los AVE, de la opinión de los sindicatos policiales sobre la regularización de inmigrantes, sucesos y deportes. Con Chema Catalán, Luis Puyuelo y Fran Castarlenas.

Según un estudio del observatorio de Alquiler Seguro, por cada vivienda que sale al mercado en Zaragoza se interesan 92 personas. Una cifra que refleja la alta demanda de pisos de alquiler por el aumento de la población y llegada de trabajadores. Paralelamente, cae la oferta. En 2019 había unas 16.000 viviendas para arrendamiento y ahora se han reducido a unas 12.000.

A pesar del mal tiempo, los zaragozanos salieron ayer masivamente para disfrutar de las actividades de San Valero. Unas 100.000 personas pasaron por la plaza del Pilar. Casi 2.000 niños se subieron al Tragachicos en Plaza Salamero y casi 3.000 al León Garganchón. Además, se completaron los grupos para visitar el consistorio. Lo hicieron 2.230 personas.