09:34 MIN

Más de Uno Zaragoza matinal 29/10/2025









En el informativo local de las 8:20 horas, cifras de pacientes de ictus en el día mundial de la enfermedad, declaraciones de la subdelegada sobre el sinhogarismo o de la justicia, Concepción Gimeno, sobre el derecho a la vivienda. Además, incendio esta madrugada en Torrero con un herido, publican los pliegos de la contrata del bus, la detención de un hombre que se tiró al Canal Imperial tras intentar un robo con fuerza, y deportes. Con Chema Catalán, Luis Puyuelo y Fran Castarlenas.

Cada año en Aragón se detectan 3.000 nuevos casos de ictus. Es la segunda causa de muerte en la comunidad autónoma, y la primera entre las mujeres. La diferencia entre recuperarse o sufrir secuelas permanentes estriba en la rapidez con que se atienda al paciente.

Por otro lado, la subdelegada del Gobierno de España en Zaragoza insiste en que el Ayuntamiento debe atender con sus recursos a las personas sin hogar que duermen en las calles. En esa situación está cada vez más gente, y muchos de ellos son migrantes solicitantes de protección que según el consistorio deberían ser atendidos por el Gobierno de España.