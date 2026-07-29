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Más de uno Zaragoza Matinal 29/07/2026

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Más de uno Zaragoza Matinal 29/07/2026

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Más de uno Zaragoza Matinal 29/07/2026

En Más de uno Zaragoza te hemos contado que la capital aragonesa será la sede de la futura Agencia Estatal de Salud Pública. El Gobierno de España ha elegido la capital aragonesa para ubicar este organismo que se encargará de la vigilancia, prevención y respuesta ante riesgos y emergencias sanitarias. El Ejecutivo autonómico destinará 20 millones de euros para acondicionar el pabellón de Aragón de la Expo de 2008, que es donde se ubicará esta oficina. Con Luis Puyuelo y María Esteruelas.

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