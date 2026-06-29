29/06/2026 Más de uno Zaragoza Matinal 29/06/2026

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En el informativo local de las 8:20 horas, manifestación del Día del Orgullo, el proceso de regularización, reclaman regular las extraescolares para mantener el programa Erasmus+, llegan los niños saharauis de Vacaciones en Paz, el PP reelige a Celma como presidente, obras del nuevo quirófano híbrido del Servet o deportes, entre otros asuntos. Con Chema Catalán.