29/05/2026 Más de uno Zaragoza Matinal 29/05/2026

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En el informativo regional de las 8:20 horas, calor inusual en mayo, Chueca y Ranera se enfrentan por el campo de fútbol y el descenso del Real Zaragoza. Además, otros asuntos del pleno sobre vivienda, “Parroquias seguras” o urbanismo. Hablamos del ERE de Majorel, de la huelga de trabajadoras de limpieza o deportes, entre otros. Con Chema Catalán, Luis Puyuelo y Fran Castarlenas.