Más de Uno Zaragoza Matinal 29/01/2026

29/01/2026

En el informativo local de las 8:20 horas, los actos de celebración de San Valero y la previsión del tiempo. Además, asuntos tratados en el pleno municipal, el acto de entrega de los títulos de Zaragozano Ejemplar, prisión para uno de los detenidos por el tiroteo de Parque Goya, los trámites pendientes para la adhesión a Viogén o deportes. Con Chema Catalán, Luis Puyuelo y Fran Castarlenas.

Como cada 29 de enero, el Ayuntamiento celebra San Valero con una jornada de puertas abiertas que permitirá a los ciudadanos visitar el despacho de la alcaldesa o el salón de plenos. En la plaza del Pilar, tendrá lugar el tradicional reparto de roscón de El Periódico de Aragón.

Por otro lado, el PP y VOX tuvieron ayer puntos de unión en el pleno municipal. Aprobaron reprobar al ministro Puente por su gestión ferroviaria y tumbaron una propuesta del PSOE sobre el refuerzo de la plantilla municipal.