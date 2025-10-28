Más de Uno Zaragoza matinal 28/10/2025

09:53 MIN

En el informativo local de las 8:20 horas, declaraciones de Chueca sobre la situación en Parque Bruil y de Tatiana Gaudes sobre la nueva campaña para evitar la suciedad en las calles. Además, VOX reclama más equipamientos y servicios en el Distrito Sur, los proyectos de Feria de Zaragoza, llega a Aragón una niña palestina para ser atendida de sus problemas de riñón, la venta de viviendas okupadas e ingresa en el Lozano Blesa el vecino de Épila repatriado desde Cuba. Con Chema Catalán, Luis Puyuelo y Fran Castarlenas.