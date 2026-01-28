28/01/2026

09:58 MIN Más de Uno Zaragoza Matinal 28/01/2026 Informativo matinal Zaragoza









En el informativo local de las 8:20 horas, previa de los asuntos del pleno y Chueca anuncia la bonificación de abonos del transporte a personas con discapacidad. Además, opina que las solicitudes de BIC del edificio de Correos buscan entorpecer la regeneración del Portillo. Detalles de la OPE de 2026, de la licitación del acceso norte a PLAZA, de los datos de la gripe o de los deportes. Con Chema Catalán, Luis Puyuelo y Fran Castarlenas.

El Ayuntamiento debatirá hoy una docena de mociones de los grupos municipales. El PP defenderá una con la que exigen la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, por su gestión de la red ferroviaria.

Mientras tanto, la alcaldesa anunció ayer, en el acto de celebración del premio a Zaragoza como Capital Europea de la Accesibilidad, la bonificación del abono de transporte a personas con discapacidad igual o superior al 33%.