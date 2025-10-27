ondacero.es
Informativos zaragoza

09:32 MIN

OCR 24 MATINAL ZARAGOZA Chema Catalán
  • 09:32 MIN

Más de Uno Zaragoza matinal 27/10/2025

Informativo matinal Zaragoza

compartir
Más de Uno Zaragoza matinal 27/10/2025

En el informativo local de las 8:20 horas, presentan un nuevo proyecto para el DAT Alierta y nuevos proyectos de arbolado en Parque Venecia. Además, la planificación de la Junta de Compensación de Arcosur para el impulso de proyectos de vivienda, aplicarán la IA para mejorar la gestión de Bizi Zaragoza, los expertos analizan el cambio de hora, crecen las solicitudes de ayudas al alquiler del Ayuntamiento, y el Real Zaragoza sigue sin remontar. Con Chema Catalán y Fran Castarlenas.

Temas

  • Aragón
  • Informativo Matinal Zaragoza
  • Chema Catalán
  • Zaragoza
  • Más de uno Zaragoza 8,20

Te puede gustar

Más de uno Zaragoza Row

Más de uno Zaragoza

casabona

Pasión en Zaragoza

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer