09:32 MIN

09:32 MIN Más de Uno Zaragoza matinal 27/10/2025 Informativo matinal Zaragoza compartir Más de Uno Zaragoza matinal 27/10/2025 Código copiado









En el informativo local de las 8:20 horas, presentan un nuevo proyecto para el DAT Alierta y nuevos proyectos de arbolado en Parque Venecia. Además, la planificación de la Junta de Compensación de Arcosur para el impulso de proyectos de vivienda, aplicarán la IA para mejorar la gestión de Bizi Zaragoza, los expertos analizan el cambio de hora, crecen las solicitudes de ayudas al alquiler del Ayuntamiento, y el Real Zaragoza sigue sin remontar. Con Chema Catalán y Fran Castarlenas.