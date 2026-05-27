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Más de uno Zaragoza Matinal 27/05/2026

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Más de uno Zaragoza Matinal 27/05/2026

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Más de uno Zaragoza Matinal 27/05/2026

En el informativo regional de las 8:20 horas, termómetros disparados en algunos colegios públicos y afecciones por la reforma del Coso. Los vecinos de Picarral piden el traslado de Saica, PSOE y ZEC anuncian que no votarán ni participarán en las mociones de la concejal no adscrita, rifirrafe por la inversión en barrios rurales, más flores en la ciudad, regulación de suelta de perros o deportes, entre otros. Con Chema Catalán, Luis Puyuelo y Fran Castarlenas.

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