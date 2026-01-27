Más de Uno Zaragoza Matinal 27/01/2026

27/01/2026

En el informativo local de las 8:20 horas, Chueca no descarta estudiar la 2ª línea del tranvía, aunque da prioridad a la prolongación de la primera. Además, sigue tomando forma la “ciudad del cine” en Giesa y nuevos retrasos por la reducción de la velocidad en la línea de alta velocidad. Hablamos de la negociación del ERE de Man Hummel, del programa FOCUSS y de los deportes. Con Chema Catalán, Luis Puyuelo y Fran Castarlenas.

El gobierno municipal del PP se abre por primera vez a estudiar el impulso de la línea 2 del tranvía ahora que el ejecutivo autonómico se ofrece a aportar financiación. La alcaldesa Chueca reconoce que conectar con tranvías el eje este oeste podría ser necesario dado el crecimiento de la población de la ciudad, aunque da prioridad a prolongar la primera línea hasta Arcosur.

Mientras tanto, sigue dando pasos adelante el proyecto de Distrito 7, en la antigua Giesa. El consistorio lanza tres contratos relacionados con el equipamiento de esa “ciudad del cine” que pretende ser un referente para el sector audiovisual y cuyas obras están ya ejecutadas al 60%.