26/03/2026
Más de uno Zaragoza Matinal 26/03/2026
En el informativo local de las 8:20 horas, el PP pide obtener los suelos de Aceralia para construir vivienda. De éste y otros asuntos debatirá hoy el pleno del consistorio, que, además, anuncia la gratuidad del transporte público para 7.000 jubilados. Quejas vecinales por los cambios de líneas de bus, previsiones de ocupación o deportes. Con Chema Catalán, Luis Puyuelo y Fran Castarlenas.
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