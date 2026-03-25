25/03/2026 Más de uno Zaragoza Matinal 25/03/2026

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En el informativo local de las 8:20 horas, denuncia de FACUA sobre los precios en gasolineras, sube la población de la ciudad, piden un nuevo convenio para el sector de limpieza de edificios, nueva plantación de “El bosque de los zaragozanos”, pelea de personas sin hogar e información deportiva. Con Chema Catalán, Luis Puyuelo y Fran Castarlenas.