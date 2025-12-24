ondacero.es
Informativos Zaragoza

09:50 MIN

Más de uno Zaragoza Matinal 24/12/2025

OCR 24 MATINAL ZARAGOZA Genérica
  • 09:50 MIN

Más de uno Zaragoza Matinal 24/12/2025

Informativo

compartir
Más de uno Zaragoza Matinal 24/12/2025

En Más de Uno Zaragoza matinal hemos hablado de la Nochebuena. Durante esta jornada, los zaragozanos apurarán las horas para realizar las últimas compras en los mercados y grandes superficies para adquirir los productos típicos de estas fechas como el ternasco, el cochinillo, el marisco o el cardo, aunque son muchas las familias que han adelantado esas compras. Y hemos recordado los cambios en el transporte público para esta noche: todos los autobuses que lleguen a terminal a partir de las 21.00 horas finalizarán su servicio, retirándose a cocheras. Durante la madrugada estará activo el bus nocturno, y la última salida del tranvía también será a las nueve de la noche.

Contamos, además, que en el último pleno del Ayuntamiento, celebrado ayer, se aprobó ayer con los votos a favor de PP y VOX, una modificación urbanística para regular la edificación en zonas industriales, con el objetivo de regularizar el centro comercial La Torre Outlet, tras la última sentencia judicial que anulaba el plan especial de este equipamiento. El pleno también dio luz verde al convenio del antiguo colegio Jesús y María para construir 160 pisos y al Plan de Aceralia en el Picarral, donde se levantarán 850 viviendas. Además se aprobó

Te puede gustar

Más de uno Zaragoza Row

Más de uno Zaragoza

Pasión en Zaragoza

Pasión en Zaragoza

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer