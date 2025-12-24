09:50 MIN Más de uno Zaragoza Matinal 24/12/2025

En Más de Uno Zaragoza matinal hemos hablado de la Nochebuena. Durante esta jornada, los zaragozanos apurarán las horas para realizar las últimas compras en los mercados y grandes superficies para adquirir los productos típicos de estas fechas como el ternasco, el cochinillo, el marisco o el cardo, aunque son muchas las familias que han adelantado esas compras. Y hemos recordado los cambios en el transporte público para esta noche: todos los autobuses que lleguen a terminal a partir de las 21.00 horas finalizarán su servicio, retirándose a cocheras. Durante la madrugada estará activo el bus nocturno, y la última salida del tranvía también será a las nueve de la noche.

Contamos, además, que en el último pleno del Ayuntamiento, celebrado ayer, se aprobó ayer con los votos a favor de PP y VOX, una modificación urbanística para regular la edificación en zonas industriales, con el objetivo de regularizar el centro comercial La Torre Outlet, tras la última sentencia judicial que anulaba el plan especial de este equipamiento. El pleno también dio luz verde al convenio del antiguo colegio Jesús y María para construir 160 pisos y al Plan de Aceralia en el Picarral, donde se levantarán 850 viviendas. Además se aprobó