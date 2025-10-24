ondacero.es
Informativos zaragoza

09:44 MIN

OCR 24 MATINAL ZARAGOZA Chema Catalán
  • 09:44 MIN

Más de Uno Zaragoza matinal 24/10/2025

Informativo matinal Zaragoza

compartir
Más de Uno Zaragoza matinal 24/10/2025

En el informativo local de las 8:20 horas, activan el dispositivo de refuerzo de buses y accesos al cementerio de Torrero, el Ayuntamiento aprueba los pliegos del nuevo contrato del bus, Chueca intentará atraer a Zaragoza a personas que teletrabajan y se reducen en 2024 las horas extra en el Ayuntamiento. Además, abre el Rastrillo Aragón y deportes. Con Chema Catalán, Luis Puyuelo y Fran Castarlenas.

Temas

  • Aragón
  • Informativo Matinal Zaragoza
  • Chema Catalán
  • Luis Puyuelo
  • Zaragoza
  • Más de uno Zaragoza 8,20

Te puede gustar

Más de uno Zaragoza Row

Más de uno Zaragoza

casabona

Pasión en Zaragoza

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer