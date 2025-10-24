Más de Uno Zaragoza matinal 24/10/2025

09:44 MIN
En el informativo local de las 8:20 horas, activan el dispositivo de refuerzo de buses y accesos al cementerio de Torrero, el Ayuntamiento aprueba los pliegos del nuevo contrato del bus, Chueca intentará atraer a Zaragoza a personas que teletrabajan y se reducen en 2024 las horas extra en el Ayuntamiento. Además, abre el Rastrillo Aragón y deportes. Con Chema Catalán, Luis Puyuelo y Fran Castarlenas.
