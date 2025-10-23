Más de Uno Zaragoza matinal 23/10/2025

09:40 MIN
En el informativo local de las 8:20 horas, el Ayuntamiento construirá 125 viviendas públicas asequibles en el área de Zamoray-Pignatelli. Además, la situación y planes para Parque Bruil, el PSOE exige más dinero para mantener los 300 km de carriles bici, el Real Zaragoza y sus compromisos presupuestarios con el nuevo estadio, PP y VOX mantienen buenas relaciones en el consistorio y la actualidad deportiva, para terminar. Con Chema Catalán, Luis Puyuelo y Fran Castarlenas.
Temas
- Aragón
- Informativo Matinal Zaragoza
- Chema Catalán
- Luis Puyuelo
- Zaragoza
- Más de uno Zaragoza 8,20