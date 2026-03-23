23/03/2026 Más de uno Zaragoza Matinal 23/03/2026

09:55 MIN Más de uno Zaragoza Matinal 23/03/2026 Informativo compartir Más de uno Zaragoza Matinal 23/03/2026 Código copiado









En el informativo local de las 8:20 horas, declaraciones de la alcaldesa y de la directora del IAM sobre el asesinato machista ocurrido el sábado en Las Fuentes o de la nueva concejal María Luisa Gaspar, que hoy toma posesión de su acta. Además, manifestación de los vecinos de La Almozara y de la coordinadora “Zaragoza no se vende”. Además, asuntos sanitarios y deportes. Con Chema Catalán y Fran Castarlenas.