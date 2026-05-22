22/05/2026 Más de uno Zaragoza Matinal 22/05/2026

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En el informativo regional de las 8:20 horas, Ryanair pide a AENA la rebaja de tasas para no recortar servicios desde Zaragoza. Evoluciona favorablemente la mujer apuñalada por su expareja, y un párroco de Las Fuentes defiende “Parroquias seguras”. Además, detalles de la reforma del Coso, Zaragoza Florece, los costes del Mundial de Fútbol y deportes. Con Chema Catalán, Luis Puyuelo y Fran Castarlenas.