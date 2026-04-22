22/04/2026 Más de uno Zaragoza Matinal 22/04/2026

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En el informativo local de las 8:20 horas, cifras de atención a migrantes solicitantes de la regularización en el Ayuntamiento y cruce de acusaciones entre PP y PSOE por este asunto. Además, la recuperación de la Celda del Prior, la adjudicación de platós de la Ciudad del Cine, marquesinas fotovoltaicas para abaratar la energía, la reapertura del palacio de Larrinaga o deportes. Con Chema Catalán, Luis Puyuelo y Fran Castarlenas.