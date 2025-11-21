ondacero.es
Informativos Zaragoza

09:54 MIN

OCR 24 MATINAL ZARAGOZA Chema Catalán
  • 09:54 MIN

Más de Uno Zaragoza matinal 21/11/2025

Informativo matinal Zaragoza

En el informativo local de las 8:20 horas, Own Zaragoza llena de entretenimiento digital la Feria. Además, detalles de la programación navideña, que incluye una noria gigante; la sustitución de las ruedas de las Bizis, asuntos de la comisión de Hacienda, cruce de declaraciones sobre el informe de la UCO, la condena por el crimen de calle Lastanosa o información deportiva. Con Chema Catalán, Luis Puyuelo y Fran Castarlenas.

Unas 10.000 personas van a disfrutar este fin de semana del festival de entretenimiento digital, Own Zaragoza, que llenará la Feria de competiciones de League of Legends, Fornite y Clash Royale. En la zona de acampada pernoctarán unos 1.000 gamers. Ofrecen una programación para todas las edades, incluso para quien no sea aficionado a los videojuegos.

Además, Zaragoza iniciará la Navidad el sábado que viene con el acto de encendido de las luces para dar paso a una programación de más de 600 espectáculos y eventos. Auroras Boleares en el Parque Grande, o una noria gigante a la orilla del Ebro, son algunas de las novedades.

Temas

  • Aragón
  • Informativo Matinal Zaragoza
  • Chema Catalán
  • Luis Puyuelo
  • Zaragoza
  • Más de uno Zaragoza 8,20

