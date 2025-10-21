Más de Uno Zaragoza matinal 21/10/2025

ondacero.es
En el informativo local de las 8:20 horas, opiniones de vecinos y comerciantes sobre la reforma de plaza San Miguel y acuerdo para culminar la planificación de Arcosur. Chueca se compromete a mejorar servicios y la movilidad a la zona mientras el PSOE recuerda la falta de equipamientos necesarios para el crecimiento del barrio. Además, los políticos opinan sobre la situación del Real Zaragoza. El club confirma que Rubén Sellés tomará las riendas como nuevo entrenador. Con Chema Catalán, Luis Puyuelo y Fran Castarlenas.

