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Más de uno Zaragoza Matinal 21/05/2026

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Más de uno Zaragoza Matinal 21/05/2026

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Más de uno Zaragoza Matinal 21/05/2026

En el informativo regional de las 8:20 horas, las obras de plaza San Miguel, Chueca defiende el convenio con el Arzobispado sobre violencia de género, rebajan las multas por dormir en parques, la segunda fase de trabajos en la olmeda de Torreramona, dos bibliotecas amplían horarios durante exámenes, empieza Zaragoza Florece, sucesos o deportes, entre otros. Con Chema Catalán, Luis Puyuelo y Fran Castarlenas.

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